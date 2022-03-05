Приднестровье не хочет в ЕС: непризнанный регион потребовал независимости

В Тирасполе хотят получить от Кишинева договор добрососедства

Не хотят менять еще советский герб на голубой флаг ЕС / Коллаж "Сегодня"

Похоже, Кремль решил втянуть в свои кровавые игры и Молдову, которая на фоне войны в Украине 3 марта подписала заявку о вступлении в Евросоюз. Приднестровский регион Молдовы, который неподконтролен официальному Кишиневу с 1990 года и контролируется Россией, потребовал от Молдовы признать его "независимость".

Об этом сообщает агентство Regnum.

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Что известно

"Расцениваем подачу руководством Республики Молдова заявки на членство в Европейском союзе как геополитическое решение, ведущее к изменению международных границ и сфер влияния. Подача РМ заявки на вступление в ЕC в условиях многолетнего неурегулированного конфликта между Приднестровьем и Молдовой, без учета мнения и вне рамок консультаций с приднестровской стороной, при полном игнорировании обсуждения данного вопроса в существующих переговорных форматах, включая международную площадку "Постоянного совещания…", ставит окончательную точку в процессе урегулирования", — говорится в заявлении.

Тирасполь также призвал Кишинев заключить двусторонний договор о добрососедстве.

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