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Принудительная посадка Ryanair в Минске – ООН готовит доклад о результатах расследования

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
4 сентября, 12:31
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Промежуточные результаты представят уже в ноябре этого года
23 мая самолет компании Ryanair экстренно приземлился в Минске / Фото: коллаж "Сегодня"
23 мая самолет компании Ryanair экстренно приземлился в Минске / Фото: коллаж "Сегодня"

В ноябре Международная организация гражданской авиации (ICAO) обнародует доклад о принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержании белорусского оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

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Об этом сообщает пресс-служба ICAO, передает DW.

13 сентября Совет организации, который является специализированным учреждением ООН, будет проинформирован о состоянии расследования. Если все члены совета будут согласны с результатами, то промежуточные результаты будут обнародованы.

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Отметим, что ранее группа Международной организации гражданской авиации приезжала в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair. По словам руководителя группы ICAO Сильвена Лефойера благодаря предварительной работе он и его коллеги уже смогли составить "общую картину событий".

"Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы", – объяснял Лефойер.

Ранее мы сообщали, что:

  • в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка. Позже его и девушку перевели из СИЗО под домашний арест.
  • по данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.
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