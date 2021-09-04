Принудительная посадка Ryanair в Минске – ООН готовит доклад о результатах расследования

Промежуточные результаты представят уже в ноябре этого года

23 мая самолет компании Ryanair экстренно приземлился в Минске / Фото: коллаж "Сегодня"

В ноябре Международная организация гражданской авиации (ICAO) обнародует доклад о принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержании белорусского оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

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Об этом сообщает пресс-служба ICAO, передает DW.

13 сентября Совет организации, который является специализированным учреждением ООН, будет проинформирован о состоянии расследования. Если все члены совета будут согласны с результатами, то промежуточные результаты будут обнародованы.

Отметим, что ранее группа Международной организации гражданской авиации приезжала в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair. По словам руководителя группы ICAO Сильвена Лефойера благодаря предварительной работе он и его коллеги уже смогли составить "общую картину событий".

"Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы", – объяснял Лефойер.

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