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Пришел без маски. Премьеру Таиланда впаяли нехилый штраф

26 апреля, 17:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Бангкок ужесточил карантинные ограничения из-закоронавируса – одним из первых оштрафованных за отсутствие маски стал премьер-миинстр

В Таиланде премьер-министр Прают Чан-Оча стал одним из первых граждан, оштрафованных за отсутствие маски в столице Бангкоке.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook губернатор Бангкока Асвин Кванмуанг.

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26 апреля он написал, что оштрафовал главу правительства на 6 тыс. батов (больше 5,3 тыс. гривен) за нарушение масочного режима.

Накануне на странице премьера в соцсетях появилась публикация о заседании в Доме правительства, к которой было прикреплено фото, на котором Чан-Оча сидит единственный на собрании без маски.

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Фото: facebook.com/prayutofficial

Фото: facebook.com/prayutofficial

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После широкого резонанса запись удалили и опубликовали заново, но уже без скандального фото.

"Я сказал ему, что он нарушил распоряжение столичной администрации, которое требует, чтобы все жители города всегда носили маску, находясь за пределами своего места жительства", – написал Кванмуанг на следующий день после этого.

Стоит отметить, что в целях противодействия эпидемии COVID-19 в Бангкоке ввели систему штрафов для нарушителей масочного режима: 6 тыс. батов в первый раз, 12 тыс. во второй и 20 тыс. во все последующие разы.

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Впрочем Бангкок в этом не уникален – на сегодняшний день штрафы за нарушение масочного режима действуют в 50 из 76 тайских провинций.

Напомним, в прошлом месяце в Таиланде разработали вакцину от COVID-19 и приступили к тестированию ее на людях.

Также мы писали, что королевство планирует отказаться от массового туризма, и вместо этого повысить расходы каждого отдыхающего на 30%.

Сюжет Яны Лукьянец Видео: Сегодня

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Таиланд штрафы бангкок карантин маска премьер-министр
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