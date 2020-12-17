"Пришла в политику домохозяйкой": как менялся образ Тихановской

Еще год назад о лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской почти не вспоминали СМИ, а ее приоритетами были семья и дом. Чем публичнее становилась жизнь Светланы Тихановской, тем больше менялся ее имидж.

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Перевоплощение в образе лидера белорусской оппозиции отследила журналист "Сегодня" Анна Левицкая.

"Это – конец девяностых, а сама Светлана – ничем не отличается от миллионов подростков на постсоветском пространстве. Разве что летние каникулы ей посчастливилось провести в Ирландии – по программе обмена для детей, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС", – рассказывает журналист.

Видео: Сегодня

Сама же Светлана Тихановская говорит, что не красилась в повседневной жизни.

"Так, домохозяйкой и пришла в политику. На фото после регистрации документов в ЦИК у нее собраны в гульку волосы, солнечные очки, водолазка и куртка", – добавляет журналист.

Отдавала предпочтение белому цвету, как оппозиционному. Когда Тихановская начала выходить на публику, ей намекнули, что над имиджем нужно поработать.

"Тихановская добавляет, что этого требует новая деятельность, к Меркель в майке не поедешь. Прическа – боб каре. Именно такая стрижка будет актуальна и в 2021-м. Оппозиционной символике – не изменяет", – рассказывает журналист.

А главное – ее образ остается очень человечным.

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Ранее мы писали, что 16 декабря состоялась церемония вручения премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" 2020 года. Премию получили экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и гражданская активистка Вероника Цепкало.

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