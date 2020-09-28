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Пришло время покончить с армянской "оккупацией": Эрдоган поддержал Азербайджан

28 сентября, 14:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент Турции прокомментировал конфликт Еревана и Баку

Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал Азербайджан и заявил, что Армения должна уйти из Нагорного Карабаха. По его словам, только так, можно прекратить военный конфликт в регионе.

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Выступление турецкого президента транслировал телеканала NTV.

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По его словам, все знают, что это земли Азербайджана, Баку 30 лет ждал "разрешения этой проблемы". Теперь Азербайджан возвращает свои территорию: "пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам".

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах Реджеп Эрдоган
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