Пришло время покончить с армянской "оккупацией": Эрдоган поддержал Азербайджан

Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал Азербайджан и заявил, что Армения должна уйти из Нагорного Карабаха. По его словам, только так, можно прекратить военный конфликт в регионе.

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Выступление турецкого президента транслировал телеканала NTV.

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По его словам, все знают, что это земли Азербайджана, Баку 30 лет ждал "разрешения этой проблемы". Теперь Азербайджан возвращает свои территорию: "пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам".

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