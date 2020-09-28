Пришло время покончить с армянской "оккупацией": Эрдоган поддержал Азербайджан

Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал Азербайджан и заявил, что Армения должна уйти из Нагорного Карабаха. По его словам, только так, можно прекратить военный конфликт в регионе.
Выступление турецкого президента транслировал телеканала NTV.
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По его словам, все знают, что это земли Азербайджана, Баку 30 лет ждал "разрешения этой проблемы". Теперь Азербайджан возвращает свои территорию: "пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам".
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