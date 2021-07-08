Привилась CoronaVac и умерла от коронавируса – смерть топ-ученой напугала СМИ

Из-за мутировавшего "Дельта"-штамма инфекции в Индонезии фиксируют рекорды смертности от COVID-19 – с начала июня умерло больше 130 врачей

В Индонезии умерла топ-исследовательница вакцины Sinovac. Фото: коллаж "Сегодня"

В Индонезии скончалась топ-руководительница программы исследований COVID-вакцины производства китайской фармкомпании Sinovac.

Об этом сообщает CNN.

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Местные СМИ утверждают, что причиной смерти Новилии Сьяфри Бахтияр стали осложнения после коронавируса, причем она была вакцинирована препаратом CoronaVac, который широко применяется и в Украине.

Бахтияр работала в индонезийской государственной компании BioFarma и руководила клиническими испытаниями CoronaVac в Индонезии.

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Стоит отметить, что Индонезия считается одной из стран, где вакцина от Sinovac получила наибольшее распространение – по состоянию на 1 июля страна получила 108,5 млн доз препарата. Среди погибших с начала июня 131 медработник, 90% которых вакцинировались именно CoronaVac.

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При этом 7 июля в стране было зафиксировано рекордное количество и новых, и смертельных случаев COVID-19 – 1040 и 34 379 соответственно. Причиной такой тенденции называют распространение "Дельта"-штамма коронавируса.

На этом фоне СМИ страны уже неоднократно поднимали вопрос об эффективности китайской вакцины для предотвращения тяжелого течения и смертельных последствий среди заразившихся индийской мутацией инфекции.

Как известно, CoronaVac является самой распространенной вакциной и в Украине – по данным Минздрава, на 8 июля украинцам было введено 686 635 доз этого препарата. Кроме того, его применяют и в центрах массовой вакцинации, и на музыкальном фестивале Atlas Weekend.

Тем временем Китай первым в мире одобрил экстренное использование этой вакцины для детей в возрасте от трех лет.

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А в начале июня Всемирная организация здравоохранения внесла CoronaVac в список медицинских препаратов для экстренного использования.

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