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Пробка в Суэцком канале: в Египте назвали дату разгрузки контейнеровоза

29 марта, 06:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

К судну подгонят специальные плавсредства

Разгрузка перекрывшего Суэцкий канал контейнеровоза Ever Given в качестве экстренной меры может начаться уже во вторник, 30 марта.

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Об этом заявил советник президента Египта по морским портам Мохаб Мамиш, передает Sky News Arabia.

Предполагается, что к этому времени, будут исчерпаны остальные возможности сдвинуть судно с места.

"Разгрузка контейнеровоза начнется послезавтра, то есть во вторник, после того как будут исчерпаны все возможности для вытягивания судна с помощью буксиров", – отметил Мамиш.

Чтобы разгрузить судно, к нему подгонят плавучие средства, на которые будут перетаскивать контейнеры.

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Для разгрузки некоторых из 18 тыс. контейнеров потребуется специальное оборудование.

Напомним, ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил начать подготовку к разгрузке севшего на мель и перекрывшего Суэцкий канал контейнеровоза Ever Given.

Мы также сообщали, что в субботу контейнеровоз Ever Given удалось сдвинуть с места, но проблему это не решило.

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Египет пробка контейнеровоз блокирование суэцкий канал
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