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Проблемы с сердцем – еще одна страна подтвердила опасную "побочку" после вакцины Pfizer

14 июня 2021 10:25

Виталий Семченко Виталий Семченко

Ранее аналогичные выводы в отношении препарата сделали специалисты из Соединенных Штатов и Израиля

Вакцина Pfizer может вызывать миокардит

Вакцина Pfizer может вызывать миокардит / Фото: REUTERS

Министерство здравоохранении Японии заявило, что у семи граждан, получивших прививку от коронавируса Pfizer, возникло воспаление сердечной мышцы.

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Об этом сообщает NHK.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на конец мая 9,76 миллиона человек в стране были вакцинированы препаратом Pfizer. В результате у семи человек в возрасте от 20 до 69 лет диагностировали миокардит или перикардит. Симптомы у них появились после второй дозы прививки.

Специалисты Минздрава отметили, что серьезных опасений в отношении безопасности препарата пока нет. Однако они продолжат сбор данных о побочных эффектах как внутри страны, так и за рубежом.

Напомним, ранее в США подтвердили, что вакцины компаний Pfizer и Moderna могут вызывать опасный побочный эффект у молодых мужчин – воспаление сердца. Аналогичные выводы сделали и эксперты Минздрава Израиля.

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Также мы писали, чтовакцина AstraZeneca может вызывать редкое неврологическое расстройство.

Кроме того,в украинском Минздраве назвали побочные эффекты, на которые жалуются украинцы после вакцинации от коронавируса. Чаще всего это повышение температуры, усталость, общая слабость, лихорадка, отек суставов и бессонница.

Смотрите, как группа крови влияет на течение ковида:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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