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Продвигают свои препараты. РФ и КНР пытаются очернить западные вакцины от COVID-19

17 июля 2021 8:54

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Эти страны раздувают скандал и преувеличивают побочные эффекты других вакцин

Китай и РФ преувеличивают побочки от западных вакцин. Коллаж "Сегодня"

Китай и РФ преувеличивают побочки от западных вакцин. Коллаж "Сегодня"

Москва и Пекин распространяют фейки о вакцинах от коронавируса стран Запада, чтобы подорвать доверие граждан к ним. Таким образом они продвигают свои прививки.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

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По словам Псаки, Россия и Китай, в частности, распространяют сообщения, в которых "преувеличивают побочные эффекты западных вакцин".

Отметим, пресс-секретарь Белого дома не единственная, кто об этом говорил. В этом году глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что ряд стран, в том числе Россия, занимаются дезинформацией по теме вакцин против COVID-19.

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"Как и вы, мы обеспокоены дезинформацией, в том числе российской, по теме вакцин", – заявил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

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Напомним, ранее в Госдепе США подтвердили, что в РФ специально подрывают доверие к западным вакцинам против COVID-19, в частности одобренных в США препаратов Moderna и Pfizer.

Мы также писали, что российские информационные агентства пытаются убедить испаноязычные страны в том, что российская вакцина от коронавируса Sputnik V работает лучше, чем ее американские конкуренты Pfizer и Moderna.

Смотрите в сюжете, как россиянам вместо вакцины кололи воду:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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