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Происхождение коронавируса: ВОЗ расследует абсолютно новую версию

26 февраля, 17:39

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Уханьский рынок "Хуанань" мог быть не первым источником инфекции

Поскольку миссии Всемирной организации здравоохранения в китайском Ухане не подтвердила связи между рынком "Хуанань", который считается эпицентром вспышки коронавируса, с первым известным инфицированным, ВОЗ проверит версию об изначальном появлении вируса на другом рынке.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

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Жителя Уханя Чэнь называют "нулевым пациентом" – у него COVID-19 обнаружили 8 декабря 2019 года. Но он утверждает, что он не посещал рынок, однако его родители посетили другом рынок.

Из его слов эксперты ВОЗ сделали вывод, что передача вируса от животного к человеку и его последующее распространение по Уханю могли произойти раньше, чем считалось, то есть до вспышки на "Хуанань".

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В то же время, родители Чэня сдали отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, но когда именно они сдавали анализ, и проводился ли ИФА-тест (на наличие антител) – неизвестно.

Всего в центре внимания находятся 147 первых установленных случаев коронавируса в Ухане, которые заразились в декабре 2019 года – эксперты ВОЗ проверят, были ли эти люди связаны с рынком, на который ходили родители "нулевого пациента".

В ближайшее время ВОЗ собирается опубликовать рекомендации для дальнейшего изучения происхождения коронавируса.

Напомним, что ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали "крайне маловероятным", что коронавирус завезли в Китай из-за границы.

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