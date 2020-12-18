Прокуратура Боснии завела дело из-за украденной в Украине и подаренной Лаврову иконы

Фото: avaz.ba

В Боснии и Герцеговине разгорается скандал вокруг 300-летней украинской иконы, похищенной в оккупированном боевиками и российскими военными Луганске, которую председатель Президиума Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

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Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД этого балканского государства с требованием дать "публичное, немедленное и недвусмысленное" объяснение того, как позолоченная украинская икона оказалась в стране и почему была передана Лаврову.

Прокуратура БиГ сегодня, 18 декабря, возбудила дело по поводу украинской иконы. Министр иностранных дел БиГ Бисера Туркович уведомила прокуратуру, что МИД получил ноту посольства Украины. Заведено дело, будут проводиться проверки, сообщили в прокуратуре БиГ.

Депутат Национального собрания Республики Сербской (входящей в федеративное государство Боснии и Герцеговины) Небойша Вуканович назвал "дело иконы" невероятным скандалом и призвал компетентные органы дать ответ о причинах произошедшего, сообщает местное издание Dnevni avaz.

"Была подарена похищенная 300-летняя икона. Это невероятный скандал, не могу поверить. Это следствие всего того, чем вы занимаетесь годами, вас окружают невежественные и необразованные последователи. Если такой скандал прошел, если вы подарили украденный предмет и поставили российского министра в неловкое положение, поверьте, из-за этого вам всем придется уйти", – заявил Вуканович на заседании Национального собрания.

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"Как это возможно, чтобы такая оплошность и скандал случились с членом Президиума БиГ, вокруг которого находятся десятки соратников и советников? Я ожидаю, что вы от правительства публично заявите, правда ли, если это правда, принесете публичные извинения Лаврову и России", – добавил депутат.

Икона была вывезена из Луганска, который с 2014 года находится на подконтрольной пророссийским силам территории. На оборотной стороне иконы стоит печать Украинского комитета по культуре от 1920 года.

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Хорватский член Президиума БиГ и лидер Демократического фронта Желько Комсич тоже прокомментировал скандал с иконой, сообщает хорватское издание Dnevnik.

По его словам, дело должно быть расследовано, ведь это – "скандал международного масштаба, из-за которого кто-то должен попасть в тюрьму".

А лидер Либерально-демократической партии Сербии Чедомир Йованович назвал Додика "путинским пуделем" и заявил, что такое поведение является "позором" для сербского народа.

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Местные СМИ также напоминают, что на стороне боевиков Донбасса воевали десятки наемников с Балкан, в том числе из Республики Сербской. И именно они могли похитить икону в Луганске.

Напомним, это не первый украинский раритет, оказавшийся на Западе. Так, Апелляционный суд Амстердама седьмой год рассматривает дело о "скифском золоте", которое ранее хранилось в Крыму, а после оккупации полуострова остается в Нидерландах, куда экспонаты привезли на выставку в 2014 году.

Также напомним, что в мае 2019 в Украину вернули икону Павла Скоропадского. Последний гетман Украины сто лет назад забрал ее с собой в эмиграцию. Она побывала в Германии и Швейцарии и в конце была продана в буквально смысле с молотка. Украинские историки уверены – икона мироточила.

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