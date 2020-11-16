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Пропадал почти месяц. Ким Чен Ын впервые за 25 дней "вышел в люди"

16 ноября, 10:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Северокорейский лидер пропал почти на месяц, но все равно посетил заседание Трудовой партии

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые посетил заседание Политбюро Трудовой партии – это первое его появление на публике за последние 25 дней. Он разъяснил задачи в военной и экономической областях и по дальнейшему усилению чрезвычайного противоэпидемического фронта.

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Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

"Необходимо сохранять повышенную боевую готовность, построить плотную заградительную стену и еще больше усилить противоэпидемическую работу, осознавая важную ответственность за безопасность государства и благополучие людей", – сказал он.

Отмечается, что это был первый "выход в люди" верховного лидера, после того как он 22 октября посещал кладбище погибших китайских военных в Корейской войне 1950-1953 годов.

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На заседании партии также прозвучало, что в КНДР нет коронавируса после того, как были закрыты границы и введены антивирусные меры, но страна остается в состоянии повышенной готовности.

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В то же время Ким Чен Ын подверг резкой критике партийный комитет Пхеньянского медицинского университета за совершение "серьезного преступления" и обвинил другие организации, в том числе Центральный комитет партии, в "безответственности и крайнем неисполнении служебных обязанностей".

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре Ким Чен Ын извинился перед народом КНДР и пустил слезу. Лидер Северной Кореи заявил, что не всегда соответствовал ожиданиям народа.

Видео: Reuters

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КНДР Ким Чен Ын Северная Корея коронавирус
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