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Пропаганда в Беларуси пробила дно: на ТВ показали оппозиционеров рядом с крысами (видео)

22 марта, 02:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Белорусское телевидение продолжает традиции Лукашенко

В Беларуси пропаганда против оппонентов на государственных каналах с каждым разом все больше пробивает дно. В воскресенье, 21 марта, провластный канал СТВ пустил видео с оппозиционерами рядом с кадрами с крысами.

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Видео, снятое с экрана телевизора, разместил TUT.by в Telegram.

"Не верьте раскаяньям крыс, их клятвы нам дорого стоят", – слышны слова ведущего предваряющие видео.

Кадры с оппозиционерами и крысами также подкрепили музыкальным сопровождением – тематическим шансоном, разумеется, тоже про крыс.

Отметим, сравнение оппозиционеров, да и вообще выступающих против власти непризнанного президента Александра Лукашенко с крысами, не ново в Беларуси – так уже не раз выражался как сам "президент", так и представители его властей.

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Напомним, на днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал гражданам страны, что после него будут и другие президенты, но "надо потерпеть".

Мы также писали, что в Беларуси нашли "секретный дворец Лукашенко" за 40 млн долларов.

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телевидение Беларусь оппозиция крысы Александр Лукашенко
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