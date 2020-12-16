Прощальный подарок Додона: русский язык получил особый статус в Молдове

Парламент Молдовы вернул русскому языку статус языка межнационального общения, что предоставляет ему множество преференций.

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Об этом сообщает местный портал NewsMaker.

Соответствующий законопроект был принят 16 декабря во втором и окончательном чтении. Он обязует госучреждения Молдовы предоставить информацию или перевод информации, а также отвечать на запросы на русском языке по требованию граждан.

При этом государственным языком в стране остается молдавский, на нем будет вестись делопроизводство в госорганах.

Законопроект был разработан членами Партии социалистов пророссийского президента Игоря Додона, который ранее в этом году проиграл выборы проевропейской Майе Санду.

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Ее Партия действия и солидарности, а также оппозиционные "Платформа "Достоинство и правда", Демократическая партия бойкотировали заседание парламента.

Русский язык обладал особым статусом в Молдове до 2018 года, когда Конституционный суд страны признал "устаревшим" закон "О функционировании языков на территории МССР", в котором это оговаривалось.

Предполагается, что таким образом социалисты и Додон хотят преподнести Санду "прощальный подарок". Ранее парламент также решил вывести Службу информации и безопасности из-под подчинения президента. Майя Санду назвала это попыткой захвата власти в стране.

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