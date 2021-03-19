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"Просто наберитесь терпения": Лукашенко удивил словами о новом президенте

19 марта, 15:53

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Непризнанный Украиной "президент" гарантирует появление в Беларуси других президентов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал гражданам страны, что после него будут и другие президенты, но "надо потерпеть".

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Об этом, как сообщает его пресс-служба, Лукашенко заявил 19 марта, приехав в Гродненскую область.

"Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения", – сказал он.

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Лукашенко добавил, что "все мы не будем рядом", очевидно, имея в виду нынешнюю власть Беларуси.

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"Есть такие, которым многое не нравится. Надо потерпеть", – отметил он.

Также белорусский правитель в очередной раз заявил, что белорусы "никому не будут кланяться" и "не будут стоять на коленях".

Напомним, что после прошедших в августе прошлого года президентских выборов в Беларуси начались самые масштабные в истории страны протесты. Участники демонстраций отказались признавать Лукашенко избранным президентом и требовали прекратить репрессии, освободить задержанных демонстрантов и провести честные перевыборы.

На последнее условие самопровозглашенный президент согласился – но только после конституционной реформы и не раньше 2022 года.

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