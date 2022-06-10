Простой учитель из Грузии собрал фантастическую сумму на помощь Украине

Ладо Апхазава собрал 700 тысяч долларов для Украины

Ладо Абхазава продал кольцо матери и наградную монету / Фото: Коллаж: Сегодня

Учитель Ладо Апхазава из гурийского села Чибати, который в 2019 году стал финалистом престижной премии Global Teacher Prize, продал памятное кольцо своей покойной матери и монету Global Teacher Award, а вырученные деньги перечислил на помощь школьникам и учителям Украины. Об этом пишет Грузия Онлайн.

Апхазава начал сбор средств после начала российского вторжения, чтобы помочь нашей стране, на своей странице в Facebook он написал, что мама гордилась бы его поступком.

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"Чтобы помочь украинским школьникам и преподавателям, я решил продать золотое кольцо, оставленное моей мамой, и свою наградную монету. Наверное, 2 500 лари достаточно (около 850 долларов, — прим. ред.). Мама, ты бы тоже этому обрадовалась. Прости, но сейчас у меня больше ничего нет. Слава Украине!", — написал Ладо Апхазава на своей странице в Facebook.

Инициатива учителя превратилась в глобальную кампанию. Его сообщением в социальной поделились в 39 странах мира, и коллеги Ладо решили последовать его примеру.

Владельцем лота стал известный в Грузии адвокат Звиад Кордзадзе, кольцо и монету он вернул их владельцу. Средства же были перечислены польской организации, которая занимается обеспечением украинских беженцев.

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Ладо Абхазава преподает в государственной школе Чибата. В 2019 году Премия Global Teachers Award была выбрана из 10 000 заявок из 179 стран. Вскоре он попал в список 50 лучших учителей и, наконец, в десятку финалистов.

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