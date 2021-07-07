Протасевич появился в соцсетях и ответил на вопросы о Тихановской, Сапеге и пытках

Белорусскому оппозиционеру создали условия, редкие для политзаключенных режима Лукашенко – не только прогулки на свежем воздухе, но и доступ к Интернету

Роман Протасевич на "странном" брифинге / Фото: REUTERS

Белорусский оппозиционный активист Роман Протасевич, которого недавно перевели из СИЗО под домашний арест, опять появился в соцсетях – мужчина завел новую страницу в Twitter.

7 июля удерживаемый режимом самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко журналист опубликовал в микроблоге видеообращение и ответил на ряд вопросов от своих сторонников.

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"Потихонечку возвращаюсь к жизни в интернете – теперь буду всегда на связи. Вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать – я постараюсь максимально быстро на это ответить", – сказал Протасевич на фоне сосен.

Также он рассказал об условиях своего содержания. В частности, что он живет в частном доме за пределами Минска со своей девушкой-россиянкой Софией Сапегой, которая была задержана вместе с ним. В том же доме живут и силовики, но ему разрешают выходить во двор.

Кроме того, Роман сказал, что поддерживает связь с родителями, но вот ни с кем из штаба оппозиционного лидера Светланы Тихановской он еще не говорил.

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При этом Протасевич продолжает отрицать, что его белорусские спецслужбы его пытали, но при этом появившееся на белорусском телевидении интервью мало повлияло на его убеждения.

Напомним, что вопреки международному праву белорусские власти допустили боевиков, оккупировавших часть Луганской области Украины, к Роману Протасевичу для допроса насчет его участия в полке "Азов".

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