Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" – КГБ Беларуси

Тем временем основатель полка "Азов" заявил, что Протасевич работал на Донбассе журналистом

В КГБ Беларуси заявили, что задержанный журналист Роман Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" в Украине "в качестве боевика-наемника".

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В свою очередь основатель полка "Азов", бывший народный депутат Андрей Билецкий заявил, что Роман Протасевич работал на Донбассе журналистом.

"Да, Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово", - написал Билецкий в Telegram.

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