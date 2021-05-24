Протасевич выступил с обращением: нахожусь в СИЗО, проблем со здоровьем нет (видео)

Сейчас оппозиционер дает признательные показания по факту организации "массовых беспорядков" в Минске

Роман Протасевич / Фото: скриншот instagram.com/kyryll_v

Главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич записал видеообращение, в котором заявил, что сотрудничает со следствием, дает признательные показания по факту организации беспорядков в Минске.

Реклама

Он скороговоркой произнес, что "отношение сотрудников СИЗО №1 к нему максимально корректное и по закону", хотя при этом на лице оппозиционера были видны ссадины и царапины. А лежащая возле него пачка сигарет и спичек, видимо, должны были показать, что с ним все в порядке.

Роман Протасевич записал видеообращение Видео: Telegram

Напомним, мать Романа со ссылкой на "доброжелателей" сообщила, что, по неподтвержденной информации, ее сын найден в одной из минских больниц, якобы состояние его критическое из-за проблем с сердцем.

Стоит отметить, что с момента задержания родные Романа Протасевича не знали ничего о его местонахождении.

Также напомним, что белорусским властям пришлось принудительно посадить в Минске авиалайнер Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, чтобы задержать Романа Протасевича, главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA

Реклама

В Минске утверждали, что угроза теракта со стороны ХАМАСа на борту самолета Ryanair с Протасевичем якобы были связаны с палестино-израильским конфликтом.

Однако в СМИ уже обратили внимание на ряд нестыковок в представленной белорусскими властями версии. Во-первых, свои требования группировка выдвинула через два дня после заключения перемирия с Израилем, а во-вторых, ХАМАС отправил письмо в аэропорт Минска, а не Афин или Вильнюса, либо в авиакомпанию Rуanair.