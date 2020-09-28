Протестные выходные в Беларуси: новые задержания и "народная инаугурация"

В Беларуси выходные снова прошли под знаком протестов, начавшихся 26 сентября уже с традиционного "Женского марша" против президента республики Александра Лукашенко, который на прошлой неделе провел тайную инаугурацию.

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Несколько тысяч человек с бело-красно-белыми флагами вышли на улицы, чтобы показать свое отношение к "секретной" инаугурации Лукашенко и происходящему в стране.

К сожалению силовики также остались верны себ и снова жестоко задерживали протестующих. На центральной площади белорусской столицы дежурили группы людей в масках без знаков различия, но в экипировке сотрудников силовых структур.

В этот же день "Кибер-Партизаны" заявили о взломе сайта Белорусской государственной телерадиокомпании, в результате которого онлайн-трансляция вечерних новостей была прервана роликами c избиениями и задержаниями протестующих силовиками после президентских выборов в Беларуси.

Взломали сайт Белорусской гостелерадиокомпании

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27 сентября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к гражданам страны в 50-й день протестов, заявив, что гордится своим народом. Она особо подчеркнула, что белорусы вышли на улицы "остановить режим" и "делают это мирно".

В этот же день в Беларуси проходила запланированная ранее так называемая "народная инаугурация" лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая началась около 14:00 в центре многих городов страны.

В тренде Обострилась борьба за Нагорный Карабах. Карта

В этот день, разумеется, также не обошлось без задержаний. В этот раз особенно жестокими силовики были в двух городах: Гомеле и Гродно.

Так, в Гомеле силовики применили в отношении участников протеста светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Также на месте были слышны выстрелы.

Видео: t.me/nexta_tv

На одном из видео видно, как при попытке оттеснить толпу протестующих один из омоновцев распылил газ прямо в лицо женщине.

Видео: Радио "Свобода"

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В то же время официальный Минск не перестает обвинять в протестах в Беларуси западные страны. В частности об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в обращении к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН.

"После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя", – заявил он.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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