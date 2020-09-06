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Протестующие в Минске пришли к резиденции Лукашенко (фото, видео)

6 сентября, 15:48

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

На улицы вышли тысячи протестующих

В Минске, в центр которого утром 6 сентября стянули водометы и БТР, начался "Марш единства". Эту акцию протестующие проводят в поддержку задержанных белорусов и за независимость Минска от влияния Москвы.

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Как сообщает "Белсат", на улицы города вышли тысячи людей. Они прошли по проспекту Победителей и скандировали "Лукашенко психопат" и "Уходи".

Видео: Белсат

Силовики через звуковую аппаратуру требовали от участников акции разойтись.

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Видео: t.me/belteanews

Сейчас люди пришли к резиденции Александра Лукашенко. Протестующие скандируют: "Саша, выходи!"

Видео: Telegram
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Кроме того, местные жители и протестующие сообщают о проблемах с интернетом. И такая ситуация возникла не только в Минске.

Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления президента Александра Лукашенко. Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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фото видео протесты акция Беларусь Минск Александр Лукашенко
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