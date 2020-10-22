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Протестующих в Беларуси хотят объявить террористами: что произошло

22 октября, 18:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

МВД припугнули демонстрантов ответственностью за терроризм

После того, как глава УБОП Беларуси пригрозил стрелять по протестующим, в МВД пригрозили отнести антиправительственные демонстрации к терроризму из-за поджога нескольких правительственных зданий.

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Об этом заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

"Вчерашние тематические протесты перерастают в террористические угрозы", – заявила она.

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Поводом для такого заявления стал поджог в городе Солигорск четырех автомобилей на парковки прокуратуры, а также здания межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Следователи предполагаеют, что здание подожгли через открытое окно.

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"Сотрудники правоохранительных органов не оставят без внимания ни один подобный случай и примут все меры для пресечения и раскрытия преступлений", – добавила Чемоданова.

Она напомнила о том, что в начале октябре в городе Жодино неизвестные подожгли входные двери здания прокуратуры. В результате был задержан один подозреваемый.

Напомним, что протесты в Беларуси начались 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. Оппозиция объявила о масштабных фальсификациях в пользу Александра Лукашенко, которого позже Центризбирком и объявил президентом. Остальные кандидаты, а также ЕС, США и Украина такие результаты не признали.

В ходе демонстраций несколько человек погибли, а кандидаты в президенты Беларуси оказались либо в СИЗО, либо за границей (добровольно или принудительное, как оппозиционерка Светлана Тихановская).

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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поджог терроризм Беларусь протестующие террористическая угроза
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