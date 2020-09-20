Протестные выходные в Беларуси: как прошли "Блестящий марш" и "Марш справедливости" (фото, видео)

Митингующих разгоняли водометами и слезоточивым газом, но тех, кто не помещался в автозаки, отпускали

Минувшие выходные снова ознаменовались уличными протестами в Беларуси, направленными против президента республики Александра Лукашенко.

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В субботу, 19 сентября, в Минске тысячи женщин вышли на "Блестящий марш" – марш женской солидарности, главным отличием которого является яркая и блестящая одежда участниц.

Начало акции протеста ознаменовалось неприятным инцидентом – была арестована 73-летняя оппозиционерка Нина Багинская, которую называют "символом протестов". Видео ее встречи с белорусским ОМОНом на одной из акций протеста стало вирусным – женщина с флагом в руках прошла мимо омоновца со словами: "Я гуляю".

Фото: Telegram-канал "Наша Нива"

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Багинская пришла на место сбора марша на Комаровском рынке примерно в 15:00, собравшиеся активно фотографировались с оппозиционеркой. Вскоре после этого омоновцы затащили ее в автозак. Как позднее стало известно, Нину Багинскую освободили у здания Советского РУВД.

Но это не помешало шествию "Блестящего марша". В руках женщины держали бело-красно-белые флаги, многие из них были одеты в соответствующие цвета. Несколько тысяч участниц прошлись по улице к торговому центру "Айсберг", и в какой-то момент возле колонны появились автозаки и автобусы с силовиками.

Полтора месяца протестов не прошли даром: женщины выстроились, взявшись за руки в так называемую "сцепку" перед ОМОНом. Силовики, в свою очередь, приступили к задержаниям только когда митингующие начали расходиться.

Стоит отметить, что некоторые женщины пытались оказывать сопротивление ОМОНу, некоторые добровольно шли в автозак, а одна из протестовавших даже взяла под руку мужчину, одетого в черную униформу (часть силовиков была без опознавательных знаков в оливковой или черной форме и с балаклавами на головах), и вместе с ним прошла к автозаку.

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Забавно, что одной из девушек, которую собирались задержать силовики, удалось попросту убежать от ОМОНа.

В этот раз задержания отличались довольно вегетарианским отношением милиции к народу: девушек, для которых не находилось места в автозаках, попросту отпускали. Между тем, по информации белорусской правозащитной организация "Вясна", 19 сентября задержали почти 400 человек.

В ответ на очередные задержания белорусский оппозиционныйTelegram-канал Nexta Live опубликовал данные 1010 сотрудников МВД, причастных к задержаниям и издевательствам над участниками протестов в Беларуси. В подготовленной Nexta таблице указаны имена сотрудников, их дни рождения, места службы и звания. При этом в МВД республики подтвердили, что обнародованные данные – не фейк, а вполне реальные.

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На следующий день, в воскресенье, 20 сентября, в ожидании запланированного ранее "Марша справедливости" в центр Минска были введены колонны военной техники. Кроме того, городские власти закрыли центральные станции метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа" и "Немига" – якобы в целях обеспечения безопасности.

Опасения властей можно понять: только возле стелы "Минск – город герой" в центре белорусской столицы собралось порядка 10 тысяч человек. Протестные акции прошли не только в столице, но также в Бресте, Гомеле, Гродно и других городах. Как и ранее, протесты жестоко подавлялись, против митингующих милиционеры применяли слезоточивый газ и водометы.

На нескольких видео можно рассмотреть, как брутально задерживали демонстрантов. В частности, в Гродно мужчины в балаклавах и шлемах разбили окно автомобиля с мужчиной внутри, выволокли его наружу и надели наручники.

На другом видео омоновец, грубо захватив мужчину со спины, зажал и ему рот и отволок в микроавтобус с затемненными окнами. Инцидент также произошел в Гродно.

К 19:00 те протестующие, которым повезло избежать задержания, разошлись. По информации правозащитного центра "Вясна", в воскресенье, 20 сентября, силовики задержали 112 человек, из них 67 – в Минске и 45 – в других городах.

Напомним, что ранее лидер белорусской оппозицииСветлана Тихановская назвала Путина "мудрым руководителем" и заговорила о дружбе с Россией.

"Нам очень жаль, что господин Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ. Но это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем", – призналась она.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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