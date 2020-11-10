Протесты в Беларуси: адвокат Колесниковой не видела ее 18 дней

Защите одного из лидеров белорусской оппозиции, члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой с октября отказывают во встречах с подзащитной.
Об этом сообщила адвокат оппозиционерки Людмила Казак, передает телеграм-канал "Кулуары KYKY".
По словам адвоката, она не видела Колесникову уже 18 дней.
"С конца октября защите отказывают во встречах с Марией под предлогом карантина. Когда он закончится – неизвестно", - сообщила Казак.
Она добавила, что неизвестно также, в каком состоянии находится сейчас Колесникова.
Марию Колесникову задержали утром 7 сентября в Минске возле Национального художественного музея – неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.
Напомним, 6 ноября стало известно, что суд в Беларуси продлил арест члену политбюро Координационного совета Марии Колесниковой, которой ранее предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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