Протесты в Беларуси: глава европейской дипломатии сделал заявление

Власти Беларуси должны начать диалог с протестующими. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах демонстрируют решимость белорусского народа добиться своих свобод, прав и демократии. И все это несмотря на аресты, запугивание и насилие со стороны властей Беларуси. Необходим инклюзивный национальный диалог", - написал он в Twitter.
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Напомним, страны-члены Евросоюза Литва, Польша, Латвия и Эстония одними из первых поставили президенту Александру Лукашенко ультиматум, пригрозив изоляцией со стороны Запада, если насилие в отношении участников антиправительственных протестов в его стране не прекратится.
В начале сентября в США также заявили, что вместе с партнерами в Европе изучают возможность введения серьезных санкций против руководства Беларуси.
В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против президента Лукашенко, в ходе которых протестующих, по-прежнему, жестоко избивают и массово задерживают.
Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси
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