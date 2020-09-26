Протесты в Беларуси: силовики устроили задержания участниц "Женского марша" (фото, видео)

В Минске после отказа признать шестой президентский срок Александра Лукашенко в Минске состоялся очередной "Женский марш". Силовики без опознавательных знаков снова устроили задержания протестующих.

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Об этом сообщает Tut.by.

Несколько тысяч человек с бело-красно-белыми флагами вышли на улицы, чтобы показать свое отношение к "секретной" инаугурации Лукашенко и происходящему в стране.

При этом на площади Победы в центре белорусской столице дежурили группы людей в масках. Они были без знаков различия, но в экипировке сотрудников силовых структур. Увидев их, протестующие развернулась и пошли в обратном направлении.

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По словам очевидцев, неизвестные в масках работают "точечно": они появляются периодически, хватают несколько человек из толпы, заталкивают их в микроавтобусы, и уезжают. Большая часть марширующих, завидев бусы издалека, часто успевали заблаговременно разбежаться.

Так, женщины пытались спрятаться от людей в масках во дворах жилых домов у площади Якуба Коласа. В свою очередь, силовики окружили дворы и начали "проверку территории", в ходе которой задержали несколько человек.

Кроме того, сообщается, что колонна из микроавтобусов с силовиками следовала за участниками марша в Минске и задержала несколько десятков участниц.

Один из свидетелей задержания сделал неизвестным в форме и балаклавах замечание, что люди не хватают людей на улице. Его схватили и увели в бус. Женщины пытались его отбить, но безуспешно.

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В то же время, водители, которые проезжают мимо, часто помогают протестующим девушкам избежать задержаний, отвозя их на другие улицы.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу. В Беларуси уже заговорили о нарушении им законодательства, поскольку церемония не транслировалась по центральному телевидению. Читайте подробнее, что говорил Лукашенко на церемонии.

А тем временем в оппозиции инаугурацию Лукашенко сравнили с "воровской сходкой". Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко отметил, что церемония проходила под охраной ОМОНа, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников.

Смотрите также заявление оппозиционерки Светланы Тихановской:

Видео: Пул Первой/Telegram

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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