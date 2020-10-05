Протестующих ловят и бьют сильнее прежнего: что изменилось после инаугурации Лукашенко

На днях исполнится 2 месяца протестам в Беларуси, которые разгорелись после президенстких выборов в августе. За это время оппозиционные лидеры выезжали из страны, выступали с обращениями. Западные страны заявляли о непризнании результатов выборов, а Александр Лукашенко тайно провел свою инаугурацию и снова стал президентом.

Реклама

Именно после иннаугурации протесты в Беларуси вспыхнули с новой силой.

Журналисты "Сегодня" пообщались с украинцами, которые долгое время живут в Минске и пригороде и расспросили их о ситуации в их городах.

Как изменились протесты

По словам очевидцев, на этих выходных число протестующих в Минске заметно выросло, а вместе с этим – и жестокость, с которой ОМОН задерживает людей.

"Как говорится, ни с кем не церемонятся. В ход идут и дубинки, и газ. Но, как и в августе, как и в сентябре, сейчас, после инаугурации Лукашенко, у протестов нет лидера. Поначалу нацию разбудили аплодисментами на улицах, клаксонами автомобилей, но дальше ничего не продвинулось. Протесты не развиваются и, думаю, если у них даже если и появится лидер, то он будет обречен. Если же появится несколько лидеров, то можно говорить о какой-то переспективе. Например, взять те же забастовки. Многие из моих знакомых зрелого возраста не готовы бороться, потому как считают, что у них есть работа, неплохая зарплата, они просто не видят себя в протестах", – рассказал нам Виктор, один из украинцев, проживающих в Минске.

Еще один украинец, житель пригорода беларусской столицы, говорит, что за последние две недели протесты прекратились в небольших городах.

"От своих знакомых знаю, что масштабные митинги проходят в Минске, Бресте, Гомеле и еще нескольких городах. А в тех, что поменьше – уже относительно тихо, поэтому, наверное, они затихают. В разговорах "на кухне" многие признают, что сдались. На это повлиял ОМОН, который задерживал и задерживает людей пачками. Как насмешка над этим – власти говорят, что мы живем в демократической стране…Надо признать, что протесты не приобрели той силы, которая способна свергнуть Лукашенко. Но при этом многие люди считают, что если никакие внешние силы не вмешаются, то все равно Лукашенко осталось править не больше года, ведь искр по стране разбросано уже много, люди вышли на протесты и выйдут еще", – рассказал нам Леонид, украинец, проживающий в пригороде Минска.

Что говорят власти

Реклама

В свою очередь, в МВД Беларуси сегодня отрапортовали, что на их особом контроле – организаторы митингов.

"Пятеро участников воскресного протеста подозреваются в грубом нарушении общественного порядка. Сотрудники ГУБОПиК МВД установили личности тех, кто отметился активными противоправными действиями во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске, – сообщила "Сегодня" спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова. – Молодые люди от 21 до 30 лет координировали толпу, а также участвовали в блокировке дорожного движения. Кроме того, 27-летний житель Столинского района разукомплектовал водомет (вырвал гидронасос), а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями".

Всего, по данным МВД РБ, на выходных были задержаны 317 граждан, в целом в стране прошло 10 протестных акций.

Ранее сообщалось, что в Минске на протест вышла колонна пожилых людей. Они потребовали отставки Александра Лукашенко.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама