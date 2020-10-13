Протесты в Беларуси одним абзацем. Задержаны демонстранты

Во время протестов задержали более 60 человек

В Беларуси усилились протесты. 12 октября прошел Марш пенсионеров, на который вышли пожилые люди, требующие отставки Лукашенко и прекращения беспредела со стороны силовиков. Однако протесты вспыхнули с новой силой.

Что происходило ночью 13 октября

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Пенсионеры вышли на акции протеста в Минске, Бресте, Гродно и Жодино. Силовики пытались разогнать демонстрантов с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат. Омоновцы кидали их в толпу, чтобы те разошлись. Тогда активисты перешли к более радикальным средствам блокирования дорог и начали жечь шины. Ночью стало известно, что во время протестов задержали более 60 человек. По информации правозащитников, большинство из них были задержаны в Минске. Известно также о единичных задержаниях в Могилеве и Витебске. Некоторых задержанных сильно избили, а часть из них увезла скорая. Среди задержанных есть и несовершеннолетний.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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