Протесты в Беларуси: от сына Лукашенко ушла помощница

На фоне протестов в Беларуси из Президентского спортивного клуба уволилась детская поэтесса Ксения Валаханович, которая до недавнего времени занимала должность помощника руководителя клуба Дмитрия Лукашенко, одного из сыновей действующего главы страны. Об этом сообщило издание TUT.BY.

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Она здесь не работает, – сказали по стационарному телефону спортклуба и посоветовали связываться с уже бывшим помощником по ее личному номеру.

Когда она ушла со своей должности, на которой проработала не один год, а также по какой причине – неизвестно.

Позже у себя в Facebook Валаханович подтвердила, что больше не работает в клубе.

"Но ушла я по разным причинам. В том числе, потому, что давно хотела заниматься творчеством. И понимала, что в полной мере посвятить себя любимому делу я не могу, когда с 9 до 18 занята другим", – написала она.

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При этом она подчеркнула, что Дмитрий Лукашенко много "сделал и для белорусского спорта, и для благотворительности".

"Я против насилия. Я хочу жить в мире, где не нужно каждый день бояться, вернётся ли твой ребёнок с учёбы домой! У меня абсолютно четкая позиция. И я ее не скрываю. Но я не давала никаких интервью или комментариев", – добавила она

Судя по ее странице в Facebook, после 9 августа Ксения активно осуждает насилие в стране после выборов. Она опубликовала несколько стихотворений на тему текущей ситуации в Беларуси.

Напомним, в ходе протестных акций, которые проходили в Беларуси в воскресенье, 20 сентября, были задержаны более 400 человек.

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