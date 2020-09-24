Протесты в Беларуси после "инаугурации": МВД отчиталось о сотнях задержанных

По данным силовиков, 23 сентября в стране прошло 59 протестных акций

Во время протестов в Беларуси, которые начались после тайной "инаугурации" Александра Лукашенко, были задержаны 364 человека. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

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"Всего вчера (23 сентября) за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина (из них в Минске – 252). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 320 человек", – говорится в сообщении.

По данным МВД Беларуси, 23 сентября в различных населенных пунктах страны зафиксировано 59 протестных акций с участием около 5 тысяч человек.

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Напомним, тайная "инаугурация" нелегитимного президента Александра Лукашенко вызвала бурную реакцию не только оппозиции в самой Беларуси, но и политиков демократических государств мира. Многие страны ЕС заявили, что не признают Лукашенко законным президентом Беларуси.

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Ранее сообщалось, что в Беларуси из-за инаугурации Лукашенко может начаться национальная забастовка.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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