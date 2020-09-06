Акции протеста в Беларуси закончились массовыми задержаниями

Десятки людей задержаны в Минске и других городах страны

Во время акции протеста в Минске, где силовики оцепили центр города, задержаны почти две сотни людей.

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Также силовики провели задержания в Бресте, Гродно, Барановичах и Могилеве, сообщает правозащитная организация "Весна".

В частности, задержания людей с бело-красно-белыми флагами проводились возле одного из минских заводов, станций метро "Пушкинская" и "Восток".

У резиденции президента Беларуси силовики распылили слезоточивый газ в толпу протестующих. Как сообщили очевидцы, это произошло после того, как кто-то из демонстрантов написал на щитах кордона "Лука ПНХ".

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Тем временем, по подсчетам протестующих, в акции принимали участие около ста тысяч человек. Было опубликовано видео, которое помогает оценить масштабы мероприятия: на ролике в ускоренном режиме сняты полтора часа шествия.

<br /> Видео: TUT.BY

Всего в белорусской столице милиция задержала 85 человек, в том числе участницу Координационного совета оппозиции Ольгу Павлову и журналиста белорусского "Радио Рация" Артема Сизинцева. В Могилеве среди задержанных оказался журналист БелаПАН Алесь Асипцов.

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Ранее мы сообщали, что тысячи протестующих пришли к резиденции Александра Лукашенко и, стоя под проливным дождем, скандировали: "Саша, выходи!" и "Пусти погреться".

Видео: Telegram

Напомним, белорусы еще с 9 августа протестуют против 26-летнего правления президента Александра Лукашенко. Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применялись водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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