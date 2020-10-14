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Протесты в Беларуси: Совет Европы выступил с заявлением

14 октября, 05:59

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Совет Европы призвал освободить политзаключенных

Совет Европы обратился к Беларуси с призывом остановить насилие в отношении протестующих и начать диалог с представителями оппозиции.

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Об этом сообщает DW.

Также руководство Совета Европы призвало освободить политзаключенных и провести конституционную реформу в стране.

"Мы решительно подтверждаем свою позицию в отношении того, что все задержанные должны быть освобождены и что в целях проведения столь долгожданной всеми жителями страны конституционной реформы необходимо начать подлинный уважительный диалог с представителями гражданского общества", – говорится в сообщении.

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Представители Совета Европы отметили, что аресты мирных участников протестов и их избиения – недопустимо.

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Напомним, Беларусь назвала санкции Европейского Союза карательной мерой за то, что страна не пошла на требования Запада.

Также недавно страны Балтии – Эстония, Литва и Латвия – ввели санкции против белорусских чиновников, которые, по их мнению, играли ключевую роль в фальсификации выборов. Беларусь ввела ответные санкции.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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