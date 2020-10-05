Протесты в Беларуси утихают или мне показалось? Противостояние есть – революции нет

В последнее время все чаще говорят, что Лукашенко смог удержать власть

В Беларуси уже 58-й день длятся протесты. Однако Александр Лукашенко все еще у власти и даже провел полутайную инаугурацию на новый срок. Очевидно, что белорусы избрали тактику "мирного" противостояния: на смену столкновениям с силовиками и стачкам рабочих пришли "женские марши" и демонстрации. Раздается все больше голосов о том, что революция в стране захлебнулась. Что же происходит в Беларуси и как может дальше развиваться протест?

"Красная" рука Лукашенко. Источник: REFORM BY

Начало протестов: "коктейли Молотова" и радикальные требования

Реклама

В первые недели митингов многим в Беларуси и за рубежом казалось, что у белорусской оппозиции есть шанс свергнуть диктатора – незамедлительный уход Лукашенко был главным требованием протестующих.

Фото: Наша Нiва/Telegram

Кровавые, жестокие разгоны протестующих, нечеловеческие пытки задержанных в СИЗО дали неожиданный для власти результат.

Реклама

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko / Фото: Reuters

Рабочие и интеллигенция сказали свое слово

В поддержку митингующих выступили почти все слои белорусского общества: научная и творческая интеллигенция, дипломаты, врачи, учителя, даже журналисты госканалов отказывались врать о ситуации в стране, в отставку подавали правоохранители...

Фото: tut.by

Реклама

И самое главное, на сторону протеста встали рабочие крупнейших белорусских предприятий – до недавнего времени главная электоральная база Лукашенко.

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Читайте также: "По просьбам трудящихся": в МВД Беларуси готовы стрелять в протестующих из автоматов

Реклама

Впрочем, даже такой общественный консенсус не заставил Лукашенко сложить полномочия, однако репрессивный силовой аппарат снизил уровень жестокости.

От радикальных акций к женским маршам – как развивалось противостояние

Власть сменила тактику. Количество задержаний значительно уменьшилось, иногда митинги, которые теперь проходят по выходным, разгоняют, но уже без той жестокости, которая была в первые дни. Да и сама тональность протеста смягчилась: требования немедленной отставки Лукашенко и передачи власти Светлане Тихановской сменились призывами отпустить политзаключенных, прекратить насилие, начать диалог и провести новые выборы.

Такой формат взаимоотношений граждан и власти все больше приобретает оттенки обыденности.

Масштабы самих протестов тоже спали: на улицы, оценкам оппозиции и СМИ, выходит, как правило, несколько десятков тысяч человек, хотя в начале протестов сообщалось о сотнях тысяч.

В тренде Одним абзацем. Как прошла протестная суббота в Беларуси

/ Фото: tut.by

Властям удалось не допустить остановки госпредприятий, уволившихся журналистов госканалов заменили "специалисты из России".

Все лидеры оппозиции в настоящий момент или задержаны, или депортированы из страны.

Так, Светлана Тихановская сейчас живет в Литве, Мария Колесникова, которая, чтобы не быть выдворенной из страны, порвала паспорт на границе, находится в СИЗО.

Последней из членов Координационного совета оппозиции, кто находился на свободе в Беларуси, была нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич. Но и она в конце сентября выехала в Германию – на родине против нее, как и против других оппозиционеров, завели уголовные дела.

Карикатура о "красной руке" Лукашенко. Источник: twitter.com/miggerrtis

Россия подставила плечо

Западные страны отказались признать результаты выборов и четко дали понять, что Лукашенко стал нелегитимным.

Но Александр Лукашенко заручился финансовой и силовой поддержкой президента РФ Владимира Путина.

На фоне жесткой критики Запада режим Лукашенко все больше утопает в объятиях "старшего брата", но белорусского диктатора этот вариант устраивает больше, чем перспектива потерять власть в стране.

Белорусы выбрали мирный протест

Эксперты, политики и наблюдатели констатируют, что Лукашенко смог удержать власть в стране и в ближайшей перспективе ожидать падения его режима не стоит.

"Шеф, все пропало, все пропало! Этот мем из "Бриллиантовой руки" может стать припевом "плакальщиков по революции", которые теоретизируют по поводу Хабаровска и Беларуси", -написала на днях у себя в Facebook политолог Лилия Шевцова.

Но можно ли говорить, что протест в Беларуси исчерпал себя? Пожалуй, нет.

Если проводить параллели с Майданом, становится очевидно, что жители соседней страны выбрали более мирный путь. Украинцам для победы Революции Достоинства понадобилось три месяца – у белорусов есть еще месяц "в запасе". Но пока все говорит о том, что впереди мы увидим не кровавую эскалацию, а длительный мирный протест, когда на выходных молодежь будет собираться не в кинотеатрах и пабах, а на площадях.

Читайте также: В Беларуси сейчас нет легитимной власти: Кулеба объяснил почему

Устраивает ли этот сценарий Лукашенко – учитывая тот факт, что жесткие меры не дали желаемого результата? С таким положением вещей он готов смириться.

Так что в ближайшем будущем мы будем наблюдать разделение Беларуси на "две страны": одна будет жить на экранах госканалов, а вторая – дышать воздухом свободы на площадях городов и местечек Беларуси, и чем дальше, тем связь между этими "странами" будет становиться все слабее...

Студенты МГЛУ поют и скандируют "Жыве Беларусь!"

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама