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Протесты в Беларуси: в Минске задержали Марию Колесникову

7 сентября, 11:48

Денис Беспалов Денис Беспалов

Неизвестные люди посадили оппозиционерку в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли

В Минске задержали члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову.

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Как сообщает TUT.BY со ссылкой на очевидцев, утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Случилось все около 10.05

"Я ее видела вживую до этого, поэтому узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту и сзади была марка "Соболь". Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают", – рассказала Анастасия, которая стала свидетелем задержания.

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Снять происходящее на телефон девушка не решилась, поскольку была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат.

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Напомним, в Беларуси Координационный совет оппозиции объявили вне закона.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь Мария Колесникова
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