Протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу: военных взяли в плен

Столкновения протестующих с силовиками в разных городах Казахстана закончились стрельбой. Только пострадавших у мэрии Алматы уже десятки.
Об этом сообщает KazTAG. Огонь ведут с обеих сторон, судя по видеороликам из соцсетей.
Одним из самых первых появилось видео с высоты птичьего полета, где отчетливо видео, как казахские военные оттягивают раненого сослуживца.
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Как отмечают в Ateo Breaking, силовик получил ранение в результате стрельбы демонстрантов, которые отобрали у него оружие. Потасовка случилась во время попытки захвата местного административного здания в Алматы. Демонстрантам все же удалось прорваться внутрь.
Кроме того, в городе Актобе на западе Казахстана также штурмовали местную администрацию. Протестующим удалось прорвать цепь из силовиков. Но в результате правоохранителям удалось прогнать демонстрантов. На видео можно увидеть, что спецназ применил спецсредства и открыл стрельбу по протестующим. Ранее сообщалось, что силовики используют резиновые пули еще со вчерашнего дня.
На одном из видео, которое распространил Telegram-канал Ateo Breaking, можно увидеть, как некоторые военные сдались протестующим в плен. Некоторые из них ранены.
Ранее мы сообщали о работе скорой помощи во время потасовок в Алматы. Некоторым каретам не удалось пробраться к раненым силовикам из-за блокировки движения протестующими. В сети также опубликовали видео, на котором скорую помощь забрасывают камнями.
Протесты в Казахстане
- Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в Жанаозене Мангистауской области, однако лозунги демонстрантов подхватили и в других городах, в том числе в Алматы и Нур-Султане. Причиной недовольства людей стало решение правительства о повышении тарифов на газ на 50%.
- Во многих городах произошли столкновения протестующих с силовиками, в связи с чем был объявлен режим ЧП и комендантский час, а также замедлена работа интернета.
- Казахские власти сначала настаивали, что для роста цен на газ есть "веские причины", связанные с "рыночными условиями", однако в итоге пошли на уступки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны, однако протесты не прекратились.