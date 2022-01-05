Протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу: военных взяли в плен

В сети распространяются видео с увечьями демонстрантов и военных после перестрелок

Протесты в Казахстане нарастают. Фото: коллаж "Сегодня"

Столкновения протестующих с силовиками в разных городах Казахстана закончились стрельбой. Только пострадавших у мэрии Алматы уже десятки.

Об этом сообщает KazTAG. Огонь ведут с обеих сторон, судя по видеороликам из соцсетей.

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Одним из самых первых появилось видео с высоты птичьего полета, где отчетливо видео, как казахские военные оттягивают раненого сослуживца.

Как отмечают в Ateo Breaking, силовик получил ранение в результате стрельбы демонстрантов, которые отобрали у него оружие. Потасовка случилась во время попытки захвата местного административного здания в Алматы. Демонстрантам все же удалось прорваться внутрь.

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Кроме того, в городе Актобе на западе Казахстана также штурмовали местную администрацию. Протестующим удалось прорвать цепь из силовиков. Но в результате правоохранителям удалось прогнать демонстрантов. На видео можно увидеть, что спецназ применил спецсредства и открыл стрельбу по протестующим. Ранее сообщалось, что силовики используют резиновые пули еще со вчерашнего дня.

На одном из видео, которое распространил Telegram-канал Ateo Breaking, можно увидеть, как некоторые военные сдались протестующим в плен. Некоторые из них ранены.

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Ранее мы сообщали о работе скорой помощи во время потасовок в Алматы. Некоторым каретам не удалось пробраться к раненым силовикам из-за блокировки движения протестующими. В сети также опубликовали видео, на котором скорую помощь забрасывают камнями.

Протесты в Казахстане