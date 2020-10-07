Українська
$ 28,36
33,48
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Протесты в Кыргызстане: ООН готова предоставить поддержку стране

7 октября, 05:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

ООН готова предоставить поддержку для мирного урегулирования ситуации

В ООН обеспокоены протестами в Кыргызстане. Для урегулирования ситуации организация готова приложить усилия.

Реклама

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает "УНН".

По словам пресс-секретаря Гутерриша, генсек ООН внимательно следит за ситуацией в Кыргызстане, где вспыхнули протесты после объявления результатов парламентских выборов.

В ходе беспорядков погиб один человек, более ста получили ранения.

Гуттериш выразил соболезнования в связи с гибелью людей и призвал протестующих договариваться о дальнейших шагах в рамках Конституции.

В тренде
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Реклама

Генсек отметил, что ООН готова предоставить поддержку для мирного урегулирования ситуации.

К слову, Европейский Союз призвал все политические силы в Кыргызстане действовать в рамках Конституции и урегулировать свои разногласия мирным путем.

Также мы писали о том, что США призвали политические силы в Кыргызстане воздержаться от насилия и решить спор мирным путем.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Бишкек киргизстан
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жители
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жителиДругие страны
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять