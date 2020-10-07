Протесты в Кыргызстане: ООН готова предоставить поддержку стране

В ООН обеспокоены протестами в Кыргызстане. Для урегулирования ситуации организация готова приложить усилия.

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Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает "УНН".

По словам пресс-секретаря Гутерриша, генсек ООН внимательно следит за ситуацией в Кыргызстане, где вспыхнули протесты после объявления результатов парламентских выборов.

В ходе беспорядков погиб один человек, более ста получили ранения.

Гуттериш выразил соболезнования в связи с гибелью людей и призвал протестующих договариваться о дальнейших шагах в рамках Конституции.

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Генсек отметил, что ООН готова предоставить поддержку для мирного урегулирования ситуации.

К слову, Европейский Союз призвал все политические силы в Кыргызстане действовать в рамках Конституции и урегулировать свои разногласия мирным путем.

Также мы писали о том, что США призвали политические силы в Кыргызстане воздержаться от насилия и решить спор мирным путем.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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