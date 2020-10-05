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Протесты в Кыргызстане: спецназовец выстрелил в журналиста (видео)

5 октября, 23:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Бишкеке начались масштабные акции протестов

В столице Кыргызстана Бишкек во время протестов спецназовец выстрелил в журналиста "Настоящего времени" Айбола Кожомуратова.

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Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Спецназовец видел, что я в светоотражающем жилете, снимал на камеру специально стоя в освещенном месте, чтобы меня было видно, но почему-то он решил подстрелить меня. Что-то пролетело над головой, почувствовал волосами. Еще миллиметр и попало бы в голову", – написал Айбол Кожомуратов.

Также он поблагодарил всех за поддержку и рассказал, что он в порядке.

"Я в порядке, жив, здоров, не попали. Но был в миллиметре от чего-то очень ужасного", – добавил Кожомуратов.

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Напомним, в столице Кыргызстана Бишкеке продолжаются масштабные акции протеста из-за оглашения предварительных результатов парламентских выборов. Мирный митинг уже перерос в стычки с милицией.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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протесты журналист Кыргызстан стрельба Бишкек
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