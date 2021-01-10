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Протесты, задержания и обморожения: как прошли "выборы без выбора" в Казахстане

10 января, 20:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Оппозиция парламентские выборы бойкотировала

В Казахстане 10 января прошли выборы в Мажилис (нижняя палата парламента) и местные представительные органы. В них приняли участие пять политических партий, среди которых нет ни одной оппозиционной, зато лидирует "Нур Отан" – партия правившего Казахстаном почти 30 лет и сложившего полномочия в 2019 году Нурсултана Назарбаева.

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Несколько групп, выступающих с критикой власти, вышли в день голосования на акции протеста.

/ Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Как сообщает "Радио Азаттык", в Нур-Султане и на площади Республики и площади Астаны в Алматы во время протестов задержаны несколько десятков человек – правоохранители ждали их возле точек сбора для протеста, которые ранее обозначил живущий за границей казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов.

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/ Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Несколько десятков людей в полдень были окружены на площади Республики и оказались в плотном кольце силовиков – их продержали там около семи часов, а поскольку в Казахстане сейчас минусовая температура, то у нескольких протестующих диагностировали обморожения.

/ Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

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Саму площадь Республики перекрыли под видом ремонтных работ, и полиция останавливала людей, которые пытались туда попасть.

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Следует отметить, что десятки активистов подверглись задержаниям, арестам, штрафам накануне выборов.

/ Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Независимые наблюдатели уже заявили о беспрецедентном давлении и препонах, чинимых властями.

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По данным экзитполов, по состоянию на 20:00 на выборах в парламент Казахстана лидирует партия Нурсултана Назарбаева "Нур Отан", за нее проголосовали 71,97% избирателей.

В действующий парламент, кроме партии "Нур Отан", у которой 84 места в парламенте, входят еще две провластные партии – "Ак жол" и Народная партия Казахстана (бывшая Коммунистическая партия), у которых по семь мест в Мажилисе. В нынешних выборах, кроме них, участвуют еще "Ауыл" и "Адал". Официально зарегистрированная оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия объявила выборам бойкот.

В то же время впервые за 16 лет выборы будут не досрочными. Также в этом году заявлены новые правила – в новом парламенте обещали присутствие оппозиции, а также установили квоту в 30% для женщин и молодых депутатов.

Аналитики и казахстанская оппозиция, тем не менее, говорят о "выборах без выбора" и опасаются фальсификаций и применения административного ресурса.

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