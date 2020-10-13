Українська
$ 28,25
33,34
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Против белорусов открыли более 350 уголовных дел – правозащитники

13 октября, 09:02

Денис Беспалов Денис Беспалов

Самое главное нарушение - массовые беспорядки

За несколько последних месяцев в Беларуси завели более 350 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов и участников мирных акций протеста, которые проходят в стране после выборов.

Реклама

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым были возбуждены уголовные дела, это:

В тренде
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
  • массовые беспорядки;
  • нарушение общественного порядка;
  • организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок;
  • сопротивление сотруднику органов внутренних дел;
  • уклонение от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что в Беларуси во время протестов 12 октября задержали более 60 человек.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь Александр Лукашенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный КарабахДругие страны
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление Путина
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление ПутинаРоссия
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять