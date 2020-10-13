Против белорусов открыли более 350 уголовных дел – правозащитники

За несколько последних месяцев в Беларуси завели более 350 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов и участников мирных акций протеста, которые проходят в стране после выборов.
Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".
Самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым были возбуждены уголовные дела, это:
- массовые беспорядки;
- нарушение общественного порядка;
- организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок;
- сопротивление сотруднику органов внутренних дел;
- уклонение от уплаты налогов.
Ранее сообщалось, что в Беларуси во время протестов 12 октября задержали более 60 человек.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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