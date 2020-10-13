Против белорусов открыли более 350 уголовных дел – правозащитники

За несколько последних месяцев в Беларуси завели более 350 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов и участников мирных акций протеста, которые проходят в стране после выборов.

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Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым были возбуждены уголовные дела, это:

массовые беспорядки;

нарушение общественного порядка;

организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок;

сопротивление сотруднику органов внутренних дел;

уклонение от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что в Беларуси во время протестов 12 октября задержали более 60 человек.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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