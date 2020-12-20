В Великобритании мужчина из-за коронавируса провел в больнице рекордные 222 дня

В Великобритании выздоровел мужчина, который весной заболел COVID-19 и провел в больнице 222 дня.

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Об этом сообщает "Mirror".

57-летний Али Сакаллиоглу пролежал в больнице почти 7 месяцев. Врачи трижды предлагали его детям попрощаться с отцом и отключить мужчину от аппаратов, которые поддерживали в нем жизнь.

/ Фото: Mirror

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Дети категорически отказались позволить отцу умереть и призвали врачей перевернуть его на живот. Известно, что в такой позе можно облегчить дыхание.

/ Фото: Mirror

"У меня был нулевой шанс на выживание, поэтому возможность отпраздновать Рождество – это чудо. Трижды они звонили моей дочери и просили отключить аппараты, потому что я не смогу выжить", – сказал мужчина.

В тренде Нидерланды запретили прием рейсов из Великобритании из-за новой мутации коронавируса

Реклама / Фото: Mirror

Мужчина хочет в ближайшее время получить вакцину от коронавируса, чтобы вернуться к работе таксиста и не опасаться заболеть во второй раз.

/ Фото: Mirror

Ранее мы сообщали, что в Соединенных Штатах Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) расследует около пяти случаев аллергических реакций у людей, которым сделали прививку вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.

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