В Великобритании мужчина из-за коронавируса провел в больнице рекордные 222 дня

В Великобритании выздоровел мужчина, который весной заболел COVID-19 и провел в больнице 222 дня.
Об этом сообщает "Mirror".
57-летний Али Сакаллиоглу пролежал в больнице почти 7 месяцев. Врачи трижды предлагали его детям попрощаться с отцом и отключить мужчину от аппаратов, которые поддерживали в нем жизнь.
Дети категорически отказались позволить отцу умереть и призвали врачей перевернуть его на живот. Известно, что в такой позе можно облегчить дыхание.
"У меня был нулевой шанс на выживание, поэтому возможность отпраздновать Рождество – это чудо. Трижды они звонили моей дочери и просили отключить аппараты, потому что я не смогу выжить", – сказал мужчина.
Мужчина хочет в ближайшее время получить вакцину от коронавируса, чтобы вернуться к работе таксиста и не опасаться заболеть во второй раз.
Ранее мы сообщали, что в Соединенных Штатах Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) расследует около пяти случаев аллергических реакций у людей, которым сделали прививку вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк