Проверки будут, но ограниченные: о чем МАГАТЭ договорилось с Ираном

Соглашение действительно в течение трех месяцев

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сможет продолжать проверки атомных объектов Ирана, но в ограниченном объеме.

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Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров в Тегеране, передает DW.

Он отметил, что в ходе переговоров с министром иностранных дел Исламской Республики Мохаммадом Джавадом Зарифом и главой иранской атомной программы Али-Акбаром Салехи удалось достичь компромисса.

Соглашение пока заключили на 3 месяца.

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Проверки атомных объектов Ирана являются составляющей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который Иран подписал в 2015 году с США, Россией, Китаем, Германией, Францией и Великобританией. Он предусматривает выполнение Ираном ряда шагов по ограничению ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и ЕС.

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Отметим визит гендиректора МАГАТЭ в Тегеран был связан с новым иранским законом, который вступает в силу 23 февраля, и опасениями в связи с ним насчет дальнейшего сотрудничества с Ираном по инспекции его ядерных объектов.

Напомним, Иран рассматривает возможность неформальной встречи между нынешними участниками ядерной сделки 2015 года, США и представителями Тегерана.

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