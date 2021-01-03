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Прыгнул с катера и поплыл к пляжу: видео, как куражился президент Бразилии

3 января, 14:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бразильский лидер удивил отдыхающих – под их крики он нырнул в воду и поплыл к ним

Президент Бразилии Жаир Болсонару порадовали своих соотечественников совместным купанием – он прыгнул с катера и поплыл к пляжу. Соответствующее видео бразильский лидер опубликовал в Facebook.

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Болсонару проплывал на катере неподалеку от пляжа Прая-Гранди в Сан-Паулу, и его узнали отдыхающие. Под их восторженные крики он прямо в одежде нырнул в воду и поплыл к пляжу. Прыгать за ним пришлось и телохранителям.

Видео: facebook.com/jairmessias.bolsonaro
Видео: twitter.com/jairbolsonaro

"1 января на пляже с народом", – написал президент.

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Ближе к берегу в воде собралась огромная толпа – Болсонару немного пообщался с отдыхающими и вернулся на катер.

Судя по количеству собравшихся, про карантин там не слышали, а ведь в Бразилии уже найден новый коронавирус-мутант. Его обнаружили еще в июле, но с тех пор не удавалось подтвердить, что он передается легче, является более агрессивным либо более устойчив против разработанных вакцин. Кроме того, в Бразилии собираются наказывать за отказ вакцинироваться от COVID-19.

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Бразилия пляжи Жаир Болсонару

Источник: Сегодня

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