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Публиковала данные сотрудников внутренних дел: появилось видео с "признанием" девушки Протасевича

25 мая, 20:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На оперативном видео София Сапега заявила, что является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси" и проживает в Вильнюсе

София Сапега. Скрин видео

София Сапега. Скрин видео

Задержанная и помещенная на два месяца под стражу в Минске девушка белорусского журналиста и оппозиционного активиста Романа Протасевича София Сапега на оперативном видео заявила, что является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси" и публиковала личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

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Соответствующее видео появилось в Сети.

"23.05 летела на одном самолете с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел", – говорит девушка на видео.

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София сидит на стуле перед какой-то дверью и избегая смотреть в камеру говорит, похоже, заученный текст.

Она также сообщила, что является гражданкой Российской Федерации и проживает в Вильнюсе.

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Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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