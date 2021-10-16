"Путин – ху*ло". В Армении тысячи людей исполнили украинский хит (видео)

В столице Армении Ереване прошел многотысячный митинг, на котором толпа передала "пламенный привет" президенту России Владимиру Путину, исполнив известный хит украинских футбольных болельщиков. Соответствующее видео появилось в Сети.
Оппозиционное движение Нацонально-демократический полюс организовало акцию протеста против действующей власти. Люди даже спели известную песню "Путин – ху*йло".
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На митинге член этой организации Гарегин Чугасзян обвинил премьер-министра этой страны Никола Пашиняна в том, что он приближает возобновление войны с Азербайджаном и пытается продать остатки армянского суверенитета в угоду российско-турецким интересам.
"Российская власть требует от Армении отказаться от многовекторной дипломатии. Советская чекистская власть в Армении снова приглашена в Москву, чтобы выступить против Запада с открытым текстом. Это не удастся. Путин, страдающий фантомными болями империи, не добьется успеха", – сказал он.
Легендарная песня про Путина
- Песня "Путин – Ху*ло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" впервые прозвучала в 2014 году – во время совместного марша ультрас ФК "Металлист" и "Шахтер" в Харькове. Текстом песни стал ремейк припева болельщиков о бывшем президенте ФФУ. А мелодию к композиции о российском лидере взяли из песни Дэвида Хесса "Speedy Gonzales".
- Очень быстро тему подхватили болельщики киевского Динамо и Карпат. А спустя время украинский хит звучал на стадионах Грузии и Литвы. Впоследствии кричалку использовали и во время протестных акций – не только в Украине, но и по всему миру.
- В июне этого года в России даже требовали запретить украинцам посещать стадионы Евро-2020, поскольку в Москве не заценили известный хит о Путине.
- 7 октября Верховная Рада поздравила президента РФ с днем рождения хитом "Путин – ху*ло".