Путин продает нефть на Запад при помощи Грузии — СМИ

Грузинская сторона намерена изменить происхождение груза и отправить его в Европу в качестве нефтяной продукции из Казахстана

Путин придумал, как продавать нефть странам Запада

В терминале порта Батуми (Грузия) находится танкер, груженный российскими нефтепродуктами. По информации СМИ, день назад судно Esen Ka, плавающее под турецким флагом, находилось в Туапсе (Россия).

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

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Как сообщают СМИ, с Туапсе примерно с 30 тысячами тонн вакуумного газойля, принадлежащего подсанкционной компании "Роснефть", танкер направился в Батуми.

Агентство по обслуживанию судна подтверждает, что танкер перевозит вакуумный газойль, но информацией о том, где он был произведен, не владеет. Источник Mtavari Arkhi, при этом, заявил, что теперь грузинская сторона намерена изменить происхождение груза и отправить его в Европу в качестве нефтяной продукции из Казахстана.

Грузинская телекомпания Mtavari Arkhi утверждает, что курируют ситуацию вокруг танкера приближенные к олигарху Бидзине Иванишвили лица – Уча Мамацашвили и Григол Лилуашвили.

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РФ зарабатывает рекордные суммы от экспорта нефти

ЕС и США пока не удалось сократить прибыль РФ от экспорта нефти. В то же время главными покупателями кровавого черного золота стали Индия и Китай.

Они скупают российскую нефть по большим скидкам, но из-за того, что в мире наблюдается глобальный рост цен на энергоносители, сейчас агрессор зарабатывает на экспорте черного золота еще больше, чем в начале полномасштабной войны с Украиной.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что РФ разоблачили на новой схеме обхода санкций. Также мы писали, что российские танкеры с нефтью отключают трекеры слежения в океане.