Путин с Макроном обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе: политики видят одно решение

Политики сошлись во мнении, как урегулировать вооруженный конфликт

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе.

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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе беседы российский и французский лидеры обстоятельно обсудили армяно-азербайджанский конфликт и высказали серьезную озабоченность из-за продолжающихся широкомасштабных боевых действий", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе разговора было рассмотрено взаимодействие в формате Минской группы ОБСЕ.

Путин с Макроном призвали стороны к скорейшему и полному прекращению огня.

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Также политики сошлись во мнении, что урегулировать вооруженный конфликт можно только политико-дипломатическими методами.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в России утверждают, что них есть информация о переброске в зону нагорно-карабахского конфликта наемников из незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии для участия в боевых действиях.

Также мы писали о том, что министерства обороны Азербайджана и Армении отчитались о потерях противника с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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