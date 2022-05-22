Путина накрыла лавина неудач. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых массмедиа

Путин терпит неудачи в войне с Украиной. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Путин, начав войну в Украине, пытался доказать миру, что Россия – "первоклассное государство". Зато он представил свою страну "третьим сортом". А после серии неудач сузил свои цели и осознает, что перспектива выиграть эту войну медленно угасает .

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных массмедиа.

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Путин оказался в изоляции

Британская газета The Telegraf пишет, что Путин сейчас самый одинокий человек на земле. Три месяца назад он вторгся в Украину, чтобы доказать, что Россия все еще является "первоклассным государством". Но скорее показал ее "третьим сортом". Претензии Путина к политическому "гению" (как глупо назвал его Дональд Трамп) опровергаются его почти полной изоляцией. Он рассчитывал на успех своей тактики "разделяй и властвуй". Но он объединил против себя Запад, а украинцы оказывают решительное сопротивление.

У России почти нет шансов выиграть войну

The Washington Post пишет, что Россия пытается усилить давление на фронте, поскольку перспективы победы все дальше угасают. Российские военные пытаются восстановить свое непрерывное наступление в Украине, разбивая боевые подразделения на меньшие формирования и удвоив свою зависимость от артиллерии и другого дальнобойного оружия. Изменения происходят почти через три месяца после того, как российские и американские чиновники спрогнозировали "скорую и решительную победу" Москвы. После гибели тысяч русских солдат и лавины неудач с самого начала Путин сузил свои цели в кампании.

Помощь США и яхты олигархов России

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что новый закон о помощи Украине на 40 млрд долларов, который накануне подписан президентом Джо Байденом, среди прочего предусматривает 67 миллионов долларов на покрытие расходов на арест и продажу конфискованного имущества, такого как яхты русских олигархов или произведения искусства

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США ожидают деблокады украинских портов

Газета The New York Times пишет, что американский пакет помощи Украине является самым большим за последнее десятилетие. Военная помощь может способствовать снятию блокады с портов, восстановлению украинского экспорта и привести к снижению цен на продукты питания

Россия теряет беспилотники из-за санций

Британское информационное агентство Reuters пишет, что Россия чувствует недостаток разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые она пыталась использовать для идентификации целей, пораженных боевыми самолетами или артиллерией. Дефицит усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей из-за санкций.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Владимир Путин может попросить переговоры с Украиной в ближайшее время.

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Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас цели переговоров с врагом меняются. Но если такая встреча состоится, будут решаться вопросы обмена, деоккупации и завершения войны.