Путину разрешили разместить в Беларуси ядерное оружие

Состоялся референдум, на котором люди поддержали такую инициативу

В Беларуси прошел референдум по разрешению Путину разместить ядерное оружие/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Беларуси состоялся референдум по поправкам в Конституцию Республики. ЦИК объявила результаты.

Об этом пишет "УНИАН".

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Беларусь фактически аннулирует статус безъядерного государства, поскольку за проголосовали 65,16% граждан. Таким образом, решение принято.

Это означает, что Беларусь фактически аннулирует статус безъядерного государства. Такие изменения позволяют президенту РФ Путину разместить на территории Белоруси свое ядерное оружие.

Украина подала в суд на РФ

Украина официально подала иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге. Требование нашей страны — привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

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Для поддержания этого дела нужно фиксировать: