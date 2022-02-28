Путину разрешили разместить в Беларуси ядерное оружие

В Беларуси состоялся референдум по поправкам в Конституцию Республики. ЦИК объявила результаты.
Об этом пишет "УНИАН".
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Беларусь фактически аннулирует статус безъядерного государства, поскольку за проголосовали 65,16% граждан. Таким образом, решение принято.
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Это означает, что Беларусь фактически аннулирует статус безъядерного государства. Такие изменения позволяют президенту РФ Путину разместить на территории Белоруси свое ядерное оружие.
Украина подала в суд на РФ
Украина официально подала иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге. Требование нашей страны — привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.
Для поддержания этого дела нужно фиксировать:
- повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
- ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;
- факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;
- факты захвата/ограбления вашего имущества;
- факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;
- факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;
- использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и военных эмблем;
- использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.
"Врага ждет Гаага! Борем инфотеррор вместе!", — говорится в сообщении.