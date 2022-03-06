Рабочие в Великобритании отказались выгружать российскую нефть с корабля

Судно получило разрешение на стоянку от администрации порта в четверг

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Рабочие в Великобритании отказываются разгружать российскую нефть с корабля под немецким флагом, который пришвартован к крупному британскому нефтеперерабатывающему заводу.

Об этом сообщает BBC.

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Какая ситуация

Как отмечается, судно Seacod находится на терминале на реке Мерси, откуда нефть обычно перекачивается на нефтеперерабатывающий завод Стэнлоу. Правительство Великобритании запретило заход в свои порты судам, имеющим "любое отношение к России", из-за вторжения страны в Украину.

Однако профсоюз Unite заявил, что груз не подпадает под запрет, и призвал министров "закрыть эту лазейку".

/ Фото: REUTERS

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При этом операторы Stanlow Essar заявили, что судно под немецким флагом получило разрешение на стоянку от администрации порта в четверг.

Представитель НПЗ, который поставляет 16% автомобильного топлива в Великобритании, сказал, что предприятие "полностью соблюдает законодательные рамки, введенные правительством Великобритании в отношении России". Фирма заявила, что ранее на этой неделе отказала танкерам под российским флагом.

Шэрон Грэм, генеральный секретарь Unite, заявила, что они проинформировали компанию о том, что "рабочие Unite на объекте ни при каких обстоятельствах не будут разгружать российскую нефть, независимо от национальной принадлежности судна, которое ее доставляет".

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Напомним, после того как VIsa и MasterCard прекратят свою работу на территории России, карты местной платежной системы "Мир" будут принимать только в 7 странах.

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