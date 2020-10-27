Работают по методичке: Лукашенко обвинил протестующих в терроризме

Президент считает, что люди устали от митингов, поэтому власть должна защитить народ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна сталкивается с террористическими угрозами.

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Об этом сообщает "БЕЛТА".

"Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами", – отметил он.

Лукашенко рассказал, что в Минске участники протестов "перерезали" несколько светофоров. Также, по его мнению, люди устали от митингов, поэтому власть должна защитить свой народ.

Белорусский лидер выразил мнение, что организаторы протестов в Беларуси работают по методичке цветных революций и уже прошли 7-8 этапов.

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"Никого не надо уговаривать – ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться", – резюмировал политик.

Напомним, ранее Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не пытается удержать власть ради себя. По его словам, он делает это ради своих сторонников – чтобы их не убили протестующие.

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